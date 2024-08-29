Son dakika | Altın ile kira sözleşmesi yapılır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

29 Ağustos 2024 08:52 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:26

Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Uzman isim canlı yayında ons altın için meraklandıran rakamı verdi

Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Uzman isim canlı yayında ons altın için meraklandıran rakamı verdi

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı altınla kira ödemesi yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "Kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

DÖVİZ CİNSİNDEN KARARLAŞTIRILAMAZ

"Bazı basın ve yayın organlarında, kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesine yönelik haberlerin yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 4 üncü maddesinde 2018 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı hüküm altına alınmıştır.

KİRA ALTINLA ALINAMAZ

Bahsi geçen Karar’a ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnalar düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, bahsi geçen Tebliğ’de uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de 32 sayılı Karar’ın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir."