Son dakika | Bakan Bolat İsrail ile ticaret iddialarına noktayı koydu! Tarih vererek açıkladı

01 Kasım 2024 22:19 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 22:51

Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialara son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla tüm ürünlerde ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye​'nin İsrail ile ticarete devam ettiğine yönelik iddialara cevap verdi. Bolat, "İsrail’le ilgili ihracat​ ve ithalat işlemleri 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır." dedi.

Türkiye’nin 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile olan tüm ticaret işlemlerini durdurduğunu belirttiği açıklamasında Bakan Bolat, hükümetin bu kararı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik kalıcı bir ateşkes ilan edene ve insani yardımın kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaşmasına izin verene kadar sürdüreceğini belirtti.

"İSRAİL'E SEVKİYAT MÜMKÜN DEĞİL"

Bolat bu kapsamda, İsrail ile tüm ürünleri kapsayan ithalat ve ihracat işlemlerinin tamamen kapatıldığını duyurdu. Bolat, İsrail’e yönelik ticaret faaliyetlerinin tümüyle sonlandığını ifade ederek, "Bu tarihten sonra ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. İsrail’den Türkiye’ye yapılan hiçbir sevkiyat da mevcut değildir" dedi.

FİLİSTİN'E ÖZEL TİCARET MEKANİZMASI DEVREDE

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ayrıca Filistin’e yönelik özel bir ticaret mekanizmasının yürürlükte olduğunu duyurdu. 6 milyona yakın nüfusa sahip Filistin’in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’yi kapsayan bölgesel ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye’nin ihracata devam ettiğini belirtti. Ancak bu ticaretin yalnızca “Filistin varışlı” ve “Filistinli ithalatçı” şartı ile gerçekleştiğini söyleyen Bakan Bolat, sürecin Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile karşılıklı mutabakat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Bolat'ın açıklaması şu şekilde:

Hükümetimiz, İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır.

Diğer taraftan, 2 Mayıs 2024 tarihindeki Kararımızda belirttiğimiz üzere, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’yi kapsayan yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin’in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’nın isteği üzerine varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde ihracata, ancak “Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu” Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’yla resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir.

'GÖNDERİLEN YARDIMLAR FİLİSTİN TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR'

Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklanmış olup; mezkur malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır.

Nitekim 2022 yılında yaklaşık 7,7 milyar dolar yıllık toplam ithalatı, 6 milyona yakın nüfusu bulunan Filistin, her yıl dolaylı ya da doğrudan ithalatının yaklaşık %25’ini ülkemizden yapmaktadır. 2024 yılında Filistin’e yönelik ihracatımız istatistik sisteminde artık kendi kodu ile giriş yapılmaya başlanmış ve daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde artık Filistin’in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır.

Kurulan ve zaman içerisinde güçlendirilen Türkiye-Filistin ikili ticaret mekanizmasında, her bir sevkiyat için Filistinli ithalatçılar, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığına başvurmakta ve sevkiyata ilişkin mutabık kalınan bilgilerin elektronik ortamda Bakanlığımız koordinasyonunda teyitleşilmesi sonrasında, sevkiyatlara ilişkin tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, ihracat beyannamelerinde gideceği ülke Filistin olarak beyan edilen sevkiyatlarda da,

▪ Filistinli ithalatçı firmalar öncelikle Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığına başvurmakta;

▪ Bu başvurunun uygun bulunması durumunda Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teyit mektubu ülkemiz elektronik teyit kanalına ulaştırılmaktadır.

▪ Söz konusu bildirim konusu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerince tesciline, ancak iletilen teyit mektubunun hem bu süreç içerisinde gerçekleşmiş olması, hem de ürünler ile ilgili değerlendirmelerin yapılması akabinde onaylanması halinde izin verilmektedir.

FİLİSTİN DAVASINA EKONOMİK DESTEK

Ülkemize, Filistin’den yapılan ithalatlarda ise; Filistinli ihracatçıların ülkemize yönelik ihracat başvurusunun, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunması durumunda, ülkemize iletmesi sonrasında ve geldiği ülke olarak Filistin olduğunun tevsiki onaylanmaktadır.

Ayrıca, Filistin’e Serbest Bölgeler ve antrepolardan yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri de, aynı elektronik onay mekanizması kapsamındaki teyitleşme sonrasında tamamlanabilmektedir.

Ülkemiz bu mekanizma ile mazlum Filistin Halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin’in bu haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecektir.