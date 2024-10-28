Adıyaman’dan Gazze'ye büyük destek

28 Ekim 2024 16:26 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:26

Adıyaman Dernekler Federasyonu, Gazze'ye destek amacıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde toplandı. Federasyon üyeleri, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'ye destek vermek için bir araya geldi. Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin yaptığı basın açıklamasında önemli mesajlar verdi. İşte detaylar…

Ayasofya​'da kılınan namazın ardından caminin önünde bir araya gelen grup, boyunlarına Filistin​ ve Türk bayrağına sahip atkılar takarak iki ülkenin bayrağını açtı. Grup adına konuşan Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, son bir yıl içinde İsrail'in uluslararası destekle artan saldırganlığını ve 75 yıldır sürdürdüğü Filistin topraklarındaki işgalini eleştirdi.

Sevinçtekin, meselenin yalnızca Gazze, Hamas ve Lübnan ile sınırlı olmadığını, bunun ümmetin meselesi olduğunu belirtti. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların sistematik bir soykırıma maruz kaldığını ifade etti. Ayrıca, Gazze'nin yıllardır süren kuşatma altında açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldığını ve son saldırıların durumu daha da zorlaştırdığını ifade etti.

İSLAM DÜNYASI BOYKOT BAŞLATMALI

Sevinçtekin, İsrail'e destek veren tüm devletlerin bu suça ortak olduğunu belirterek, İslam dünyasının İsrail rejimine karşı genel bir boykot başlatması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail menşeli ürünlerin piyasadan çekilmesi ve diplomatik ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulundu.

Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için uluslararası platformlarda etkin bir diplomatik seferberlik başlatılması gerektiğini de vurguladı.