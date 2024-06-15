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Son dakika! Bakan Göktaş açıkladı, SED ödemeleri hesaplara yatıyor

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:03
Son dakika! Bakan Göktaş açıkladı, SED ödemeleri hesaplara yatıyor

Haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 887 milyon lira tutarındaki haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatıracaklarını bildirdi.

SED ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Son dakika! Bakan Göktaş açıkladı, ödemeler hesaplara yatıyor - 1. Resim

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

TOPLAM 887 MİLYON TL

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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