Son dakika | Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! 

14 Aralık 2024 22:26 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 23:01

Son dakika haberi: Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Işıkhan, "Asgari ücrette dengeyi sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.

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Son dakika haberine göre, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili mesaj verdi. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada asgari ücretin yalnızca çalışanların yaşam standartlarını belirlemekle kalmayıp, sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından da büyük bir role sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, işçilerin gelirini artırmaya yönelik uygulanan Asgari Ücret Desteği’nin 2024 yılında güçlendirilerek devam edeceğini belirtti. Desteğin aylık 700 liraya çıkarıldığını ifade eden Işıkhan, 2023 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın asgari ücret konusunda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Asgari ücret, sadece çalışanlarımızın yaşam standartlarını belirlemekle kalmayıp aynı zamanda sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında da kritik bir öneme sahiptir. Bakanlık olarak bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyor, asgari ücretin, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz.

'ASGARİ ÜCRETTE DENGELİ BİR ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız, Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. 2024 yılı itibarıyla bu desteği aylık, 700 liraya çıkardık. Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine; toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de, çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz."

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücrette zam oranları uzun bir süredir tartışılıyor. Yüzde 25, 30 ya da 35 zam yapılması halinde maaşların yükseleceği nokta şu şekilde olacak: