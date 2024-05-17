Son dakika! Bakan Şimşek tarımsal kaynak tutarını açıkladı

17 May 2024 15:36 - Güncelleme : 17 May 2024 16:13

Yurt dışından telefon getirenler için karar verildi, tüm ayrıntılar belli oldu

Yurt dışından telefon getirenler için karar verildi, tüm ayrıntılar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

Bakan Şimşek konuşmalarında şunları kaydetti:

"KREDİLERİN YÜZDE 70'İNİ BİZ SAĞLIYORUZ"

2024 bütçesine bakarsanız tarımsal destek programlarına tarım sektör yatırımlarına tarımsal finansman olarak ihracat destekleri olarak yine yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira tarımsal kaynak sağlamış olacağız.

GSYH'nın yaklaşık yüzde 1.3'üne denk geliyor. Enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz.

Çiftçilerimize sağlanan destek kredilerinin faizi yüzde yaklaşık 70'ini Hazine olarak biz karşılıyoruz.

Son 20 yıla bakarsak bu finansman desteğinden yararlanan çiftçi sayımız yaklaşık altı buçuk kat. Ama verilen kredi imkanı da 38 kattan fazla arttı

Hiç bir sektöre bu boyutta finansman desteği sağlanmıyor.