Son dakika! Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması geldi

09 May 2024 17:25 - Güncelleme : 09 May 2024 17:36

Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, toplam rezervleri 3 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 775 milyon dolar arttı. Bakan Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalar yaptı.

REZERVLER ARTTI

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artarak 64 milyar 96dolar arttı7 milyon dolardan 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Mayıs haftasında 1 milyar 406 milyon dolar azalarak 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

OLUMLU SEYİR DEVAM EDİYOR

TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.



Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek.