Son dakika | Bakan Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması: Tarih verdi

05 Kasım 2024 17:48 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 18:00

Son dakika: Çalışanların merakla beklediği asgari ücret toplantılarında tarih belli oldu. Aralık ayının ilk haftasında toplanacak komisyon için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ipuçlarını verdi. Ayrıca emeklilik için yapılacak düzenlemelere dair de açıklamalar geldi. İşte Bakan Işıkhan'ın 2025 asgari ücret için yaptığı açıklama...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı programdaasgari ücret​ maratonu konusunda açıklamalarda bulundu. Komisyonun toplanacağı tarihi açıklayan Bakan Işıkhan, "Yaşam standartlarını yükseltecek" diyerek yapılacak düzenlemeye işaret etti. Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Tabi hem çalışanlarımızı doğrudan hem dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durumdur. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşma fırsatı olacak. 2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon​ oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor. Ekonomik büyüme​, iş gücü piyasasının temel ihtiyaçları nelerdir? Nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın yaşam standardının nasıl yükseltilebileceği noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacaklar bize rakamı iletecekler. İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz.

EMEKLİLİKTE DÜZENLEME VAR MI?

Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik çerçevesinde yapılan düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak bizler 2002 yılından bu yana sosyal güvenlik sistemimizde ciddi anlamda reform çalışmaları gerçekleştirdik. SSK, Bağkur emekli sandığı şeklinde yürütülen sağlık hizmetleri tek çatı altında birleştirildi. Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdik. Emeklilik sistemimizde şu anda herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil. Emeklilik sistemimizi daha iyi noktaya taşıyabilecek, aktüeryal dengeyi daha iyi boyutlara bize gelebilecek her türlü değerlendirmeyi Bakanlık olarak göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha adil bir sistemin kurulması da bizim için çok önemli.