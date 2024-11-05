Yeni asgari ücret için enflasyonu kenara attı! Olası zam senaryosunu açıkladı: İşte İsa Karakaş'tan en net rakam

05 Kasım 2024 16:47 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:53

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon ekimde aylık yüzde 2.88, yıllık bazda bakıldığında yüzde 48.5 olarak açıklandı. Bu oran memur, memur emeklisi, SSK Bağkur emeklilerinin maaşlarına etki edecek oranlardan biri. Ancak asgari ücretliler için de kritik önem taşıyor. Çünkü yıl sonu enflasyonuna göre asgari ücret 2025 zammı belirlenecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte asgari ücret zammı tahminlerini aktardı.

Enflasyon rakamları önümüzdeki süreçte gelecek verilerle birlikte başta asgari ücret ve memur emekli maaşları olmak üzere her birine bir yön çizecek. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte de bu oran yüzde 12'yi buldu. Bu yıl ara zam yapılmayan asgari ücret içinse beklentiler yükseldi. 2025 ocak asgari ücret zammı için SGK Başuzmanı İsa Karakaş en net rakamı verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON BAZ ALINMAYABİLİR

"Asgari ücret şu an 17bin 2 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret yıllık bazda 12 ay üzerine hesaplanıyor. Bu yıl ara zam yapılmadı. Asgari ücrette biz enflasyon oranlarını baz almıyoruz. Bu da bir major etkendir ama sadece buna bakmıyoruz. Emekli ve memurların 6 aylık zam farkında mecburen yasa gereği almak zorunda ama asgari ücrette mecburen bunu alma zorunluluğu yok.

Bunun işveren boyutu var. Ekonomi yönetiminin belirlemiş olduğu hedefler var. Elbette ki çalışanlarımız daha fazlasını hak ediyor, düzeltme yapılması gerekiyordu ancak bu enflasyonla mücadele nedeniyle olmadı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA HEDEF ENFLASYON BEKLENTİSİ

Şimdi hedef enflasyon beklentisi var ekonomi yönetiminin. Hedef enflasyon olursa 2025 yılında beklenti yüzde 17,5. O zaman

19 bin 977 lira olacak demek. Ancak bu rakamın özellikle AK Parti teşkilatı ve hükümet tarafından kabul edilmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü çok son derece düşük bir ücret ve açlık sınırının altında. Cumhurbaşkanımız buna izin vermez.

OCAK 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI KAÇ OLACAK?

Diğer yandan dolar bazında baktığımız zaman 25.000'lik bir asgari ücret düşündüğümüz zaman neredeyse brüt ve işverene

maliyeti 1000 dolar civarı oluyor. İşverenlerin de bu maliyetin uluslararası rekabet boyutunu göz önünde bulundurduğu zaman dezenflasyonist politikalar da baz alınırsa geçinme endeksleri ve diğer bütün faktörler göz önünde bulundurduğu zaman

benim tahminim 22 bin 500 lira.