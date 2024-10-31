Bakan Vedat Işıkhan'dan kritik açıklamalar: Emekli maaş farkı, asgari ücret ve emekli ikramiyesi...

31 Ekim 2024 00:04 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 01:08

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin soruları cevapladı. Bakan Işıkhan, emekli maaş farkı, yeni emeklilik sistemi ve emekli ikramiyesine dair birçok konuya değindi. Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili detay verdi. Işıkhan, asgari ücret 2025 zammı sürecinde fırsatçılık yapanları da uyardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beyaz TV yayınında gündeme dair konuştu. Milyonların merakla beklediği birçok konuya değindi. Son dakika yapılan açıklamaya göre kademeli emeklilik sistemi, ve maaş farkları başta olmak üzere kritik detaylar yer aldı.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle;

"Bizim en temel politikamız yerli iş gücümüz. Ancak şu an birçok işveren nitelikli işçi bulamıyor. Biz burada tamamlayıcı etkiden faydalanıyoruz. Bir iş olduğunda önce kendi vatandaşımızı yönlendiriyoruz ama kişi istemiyorsa bunu tamamlamak zorundayız. Bu açığı İŞKUR aracılığı ile yabancı vatandaşlar ile tamamlıyoruz. Tarım sektörü örnek. Vatandaş bu alanda çalışmak istemiyorsa biz bunu kayıt altına alarak yabancı vatandaşlarımızla tamamlıyoruz buradaki açığı kapatıyoruz."

GENÇ İŞSİZLİK

İşgücü piyasası değişime ayak uydurmak zorunda. Biz de yeni nesil çalışma düzenine göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bu modelleri hayata geçirirken en önemli konumuz çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumak. Pandemi bu noktada çok iyi bir deneyim oldu. Yeni nesil modeller hayatımıza girdi. Bu şekilde çalışan yeni iş modelleri ortaya çıktı. Bu çerçevede iş güvencesi en temel konumuz. Allah nasip ederse 2025 yılının ilk çeyreğinde bu yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÇALIŞMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı?" sorusuna "Gündemimizde şu anda böyle bir çalışma yok" diyerek cevap verdi.

Öte yandan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin ilerleyen yıllarda da süreceğini ifade ederek emeklilerin refahı için çalışmaların son sürat devam ettiğini aktardı.

ASGARİ ÜCRET KAÇ OLACAK?

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Ancak ondan önce suni bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bu tarz suni gündemlerle fiyatlar yukarı çekiliyor. Enflasyonla endeksli bir şekilde komisyon toplanıp aralık ayında karar verecek. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde bir rakam çıkmasını umut ediyoruz.

Asgari ücretin belirlenmesi olarak bakanlık olarak da tek başımıza belirlediğimiz bir süreç değil. İnşallah 2025 yılında geçerli olacak asgari asgari ücreti belirlemek amacıyla asgari ücret tespit komisyonumuzu aralık ayının başında toplamaya başlayacağız.

FİYATLARDA VE ETİKETLERDE OYNAMA YAPANLARI UYARIYORUZ

Burada tabii değerlendirme kısmında bu çalışmaları ele alırken dikkat edecekleri konular da var. Şimdi ülkenin özellikle enflasyon oranımızın, ekonomik büyümemizin, iş gücü ihtiyacımızın ya da piyasanın ihtiyaçları nelerdir? Ve milletimizin, vatandaşlarımızın yaşam standartı gibi belirli değişkenleri göz önüne alıp inşallah nasip olursa Aralık ayında paylaşmış olacağız.

Biz zaten asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için bu ücret artışını gerçekleştiriyoruz. Biz bu ücret artışını gerçekleştirirken size fiyatlarda etiketlerde oynama yaparsanız satın alma gücü düşecektir. Gıdada yaşanan enflasyon devam edecektir.

Ama burada asgari ücret tespit edilirken, özellikle ekonomimizin genel istikrarını sağlayacak bir şekilde birleşmesi ve biraz önce ifade ettiğim gibi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini sürdürecek ve arttıracak faydaları olabilir.

İşçi kesimi ve yine hükümetimizi temsilen katılacak komisyon üyelerinin bu kararı maksimum düzeyde, her tarafın ve paydaşların kabul edeceği bir rakamla sosyal diyalogdan yana 2025 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücretin çalışmalarına bir bismillah diyelim.

Ama öncelikle güzellikle isyan ediyorum. Böyle suni gündemler yaratarak enflasyonun artışına da sebep olmaya hiç gerek yok. Çünkü enflasyon için bir oranı gelmiş. Ekonomik göstergeler belli bir düzeye gelmişken gerek yok."