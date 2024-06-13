Son dakika! Bazı uluslararası gözetim şirketleri Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyetten menedildi
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 Haziran 2024 09:32 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:20
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, Kalimbassieris Maritime Denizcilik ve Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık şirketlerini faaliyetlerinden kaynaklı süreli olarak menetti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri şirketinin ise statüsü geri alındı.
Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak menetti.
Karar Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bazı şirketlerin statüsü geri alındı.
Söz konusu tebliğde;
Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Kalimbassieris Maritime Denizcilik AŞ 3 ay,
Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticari Ltd. Şti. de 1 ay faaliyetten menedildi.
Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'nin ise statüsü geri alındı.
TEBLİĞ 15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Resmi Gazete'de yayımlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr