Son dakika | BOTAŞ açıkladı: Ekim ayı doğal gaz ücret tarifesi belli oldu!

30 Eylül 2024 21:46 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 21:57

Son dakika haberi: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), Ekim ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gazın satış tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu...

Son dakika haberine göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş ekim​ ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ​'ın internet sitesinde yayımlanan tarife​ tablosuna göre, doğal gazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

"DEĞİŞİKLİK YOK!"

Doğal gazda fiyat​ tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz​ toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım İşletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."