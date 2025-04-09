Son dakika | Çin'den ticaret savaşında misilleme! ABD mallarına %84 gümrük vergisi uygulayacak

Küresel ticaret savaşında Çin ile ABD arasında gerginlik tırmanıyor. Küresel hisse senetleri ve ABD Hazine tahvillerinde yaşanan sert satış dalgasının durgunluk korkuları daha da artırmasının ardından ABD, Çin mallarına %104 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladı. Çin'den ise karşı hamle geldi.

ABD MALLARINA %84 GÜMRÜK VERGİSİ

Çin Maliye Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD mallarına Perşembe gününden itibaren %84 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bakanlık bunun daha önce duyurulan %34'lük orandan daha yüksek olduğunu söyledi.

12 ABD KURULUŞU LİSTEDE

Maliye Bakanlığı, 10 Nisan'dan itibaren ABD mallarına ek tarifeler uygulanacağını açıkladı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, 12 ABD kuruluşunun ihracat kontrol listesine, 6 ABD kuruluşunun da 'güvenilmez kuruluş' listesine eklendiğini duyurdu.

KÜRESEL TİCARET SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, Çin'e yüzde 34'lük ek bir gümrük vergisi ilan etmiş ve bu ülkeden gelen ürünlerden alınan vergiyi toplam yüzde 54'e çıkarmıştı. Trump ülkeleri, bir karşılık vermemeleri konusunda uyarmış, aksi takdirde yeni vergilerle karşılaşacaklarını belirtmişti. Çin hükümeti ise bu tehdide rağmen 10 Nisan'dan başlayarak ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.