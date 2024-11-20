Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması! Yüzde 107 buçuk zam verdik

20 Kasım 2024 13:04 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Enflasyon açıklamaları yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve emekli maaşları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Brezilya​'da gerçekleştirilen G20​ Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye​'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özellikle alım gücünün artırılması ve enflasyonun düşürülmesi konusuna dikkat çekti. Asgari ücret ve emekli maaşları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların alım gücünü kalıcı şekilde artırmayı amaçladıklarını belirterek, bunun enflasyonu tek haneye indirerek sağlanabileceğini ifade etti. Enflasyonun 2023 yılı boyunca düşüş gösterdiğini ve 2025 yılına kadar bu trendin devam etmesini beklediklerini vurguladı. Erdoğan, 2023 yılı itibarıyla enflasyonun yüzde 44 civarına gerileyeceğini ve bunun, para politikaları ile bütçe disiplininin etkisiyle mümkün olacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Açıklamaları şöyle;

"Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında.

Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE MUAMELE EDECEĞİZ

Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir.

Vatandaşlarımızın aldığı temel mallarda enflasyon yüzde 28,5. Sebze meyve gıda dahil mallarda ise yüzde 40 civarında. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek."