Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan OVP açıklaması

24 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:49

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamalarda enflasyon ve OVP'ye yönelik önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeler olduğunun altını çizerek, “Eylül’de Cumhurbaşkanımızın onayıyla Orta Vadeli Program’ı (OVP) güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

OVP GÜNCELLENECEK

Geçtiğimiz yıl ilan edilen OVP’de ana çerçeveye bağlı olduklarını ifade eden Yılmaz, “Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor ama dünyada ve Türkiye’de gelişmeler oldu. Bunları dikkate alarak OVP’yi güncellemiş olacağız.

Özellikle makroekonomik çerçeve ve rakamlar dünyadaki ve Türkiye’deki gerçekleşmelere bağlı olarak güncellenecek. Yine yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var belki ilaveler olacak. Bunu katılımcı bir şekilde yapacağız. Bütün bakanlarımız kendi alanlarında ilgililerle, STK’larla ve meslek kuruluşları ile bu konuda fikri olan kesimlerle görüşmelerini yapacaklar.

Eylül’de Cumhurbaşkanımızın onayıyla OVP’yi güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.