Son dakika! Discord kapatılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

07 Ekim 2024 13:17 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:25

Son dakika haberi: Amerika merkezli mesajlaşma uygulaması Discord son dönemlerde şantaj, cinsel istismar ve tehdit gibi konularla gündeme geliyor. Semih Çelik olayının ardından platformda Çelik’in yaptıklarını onaylayan ve kadın cinayetlerini öven içerikler yayınlaması "Discord kapatılacak mı?" sorularını akıllara getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tüm Türkiye günlerdir Semih Çelik tarafından işlenen ve iki genç kadını hayattan koparan cinayetleri konuşuyor. Olayların ardından gözler sosyal medyada yayılan Discord​ içeriklerine çevrildi. İnternet üzerinden bazı hesapların Çelik'i öven yayınlar yapması endişeye neden oldu. Discord'da ise özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik şantaj​ ve tehdit görüntüleri uygulamanın kapatılıp kapatılmayacağı konusunu akıllara getirdi.

BAKAN URALOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan sıcaklığını korurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'dan konuya dair açıklama geldi. Uraloğlu, "Discord'la ilgili gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

DİSCORD NEDİR?

Discord 2015 Kasım ayında online oyuncuların daha iyi iletişim kurması amacıyla kuruldu. Oyun içinde iletişim zorluklarıyla karşılaşmak istemeyenler için bir haberleşme platformu olarak kullanıldı.