Son dakika! Diyanet 2024 kurban kesim bedelini açıkladı

06 May 2024 11:21 - Güncelleme : 06 May 2024 12:00

2024 Kurban Kesim Bedeli ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan son dakika açıklaması geldi. Ali Erbaş, bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

VEKALET KURBAN BAĞIŞI NEDİR?

Peki vekaletle kurban kesim bedeli veya da vekalet kurban bağışı nedir? Vekalette kurban bağışı; kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır.

2023'TE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADARDI?

2023 yılı yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 7 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 3 bin 750 lira olarak belirlenmişti.