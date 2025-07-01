Son dakika | Doğal gaza zam geldi! Ev ve sanayi kullanıcıları için tarife değişti

Son dakika: Konut ve sanayide kullanılan doğal gaza zam yapıldı. BOTAŞ'ın duyurduğu yeni tarife 2 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2 Temmuz'dan itibaren doğal gaz tarifelerine zam geldiğini duyurdu. Bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiği vurgulanarak konut kullanıcılarına yüzde 24,6 sanayi abonelerine yüzde 7,86 zam yapıldığı açıklandı.

DOĞAL GAZ ZAMMI 2 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

EPDK yaptığı açıklamada zammı şu şekilde duyurdu:

"Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir. BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır."