Son dakika | Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

23 Ağustos 2024 11:42 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:11

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Son dakika! Dolar/ TL kurunda bir süredir devam eden sakin seyir yerini tüm zamanların rekoruna bıraktı. Dolar kurunun ağustos ayında yüzde 2,43 seviyelerinin üzerinde yükseliş kaydettiği görüldü. Dolar/TL kuru 34 lira oldu.

DOLAR/TL'DE KAYIPLAR HIZLANDI

Dolar kuru, saat 11'den itibaren değer kazançlarını hızlandırarak 33,9950'ye kadar yükseldi. Bu dakikalarda euro 37,53 seviyelerine kadar yükseldi. TL dolar karşısında hafta başından bu yana değer kaybetti.

Kayıplar ay başından bu yanan yüzde 2,4 olurken hafta başından bu yana yüzde 0,8 oldu.

DOLAR ENDEKSİ ZAYIFLADI

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Yatırımcılar eylül ayında indirim yapılıp yapılmayacağına dair daha kuvvetli işaretler bekliyor.

Dolar endeksi cuma günü 101,5'in altına düşerek Jackson Hole sempozyumunu bekliyor. Endeks hafta boyu yüzde 1 değer kaybı yaşadı.

FOMC tutanaklarında yer alan ifadeler ve FED üyeleri ekonomik görünümdeki verilerle beraber eylül ayında faiz indirimlerinin gelmesinin muhtemel olduğunun altını çizdi. Dolar genel olarak zayıfladı.

ÖNEMLİ SEVİYELER BELLİ OLDU

Acar Menkul dolar kuru için yayımladığı bültende kritik seviyelere dikkat çekerek şunları kaydetti: Dolar Türk Lirası haftanın son işlem gününde 33,9485 seviyelerinde seyretmekte.

Ağustos ayı itibariyle bakıldığında kur tarafındaki yükselişin % 2,43 oranında gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Kur tarafında görülen kademeli yükselişin 34,02 – 34,22 bölgesine doğru yaklaştığını ve de böylelikle 34,56 seviyesinin de öneminin arttığını ifade edebiliriz.