Son dakika! Ekonomiye güvenin mayıs karnesi belli oldu

30 May 2024 10:01 - Güncelleme : 30 May 2024 10:18

Petrol devi halka arz oluyor, resmi olmayan talep dudak uçuklattı

Petrol devi halka arz oluyor, resmi olmayan talep dudak uçuklattı

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ekonomik güven endeksi nisan ayında 99,0 iken, Mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 oldu.

ALT DEĞERLER DE BELLİ OLDU

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 102,4 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.

TÜİK internet sitesinde endekse ilişkin şu açıklamalara yer verildi: Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.