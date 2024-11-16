Son dakika | Elektrik harcamasında değişiklik! Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlerde sübvansiyon kullanılmayacak

16 Kasım 2024 00:19 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 00:41

Son dakika haberi: Tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna karara göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak. Karar ibadethane, dernek ve şehit ailelerini kapsamayacak.