Son dakika | Elektrik harcamasında değişiklik! Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlerde sübvansiyon kullanılmayacak
Son dakika haberi: Tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna karara göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak. Karar ibadethane, dernek ve şehit ailelerini kapsamayacak.
Son dakika haberine göre, elektrik kullanımında sübvansiyon kaldırıldı. Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlerde aboneler artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak.
İBADETHANE VE ŞEHİT AİLELERİ DÜZENLEMEDEN MUAF!
Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutulacak.
Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limitinde ise değişikliğe gidilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.
TÜRKİYE'DE ELEKTİRK TÜKETİM ORTALAMASI NE?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan son araştırmada Türkiye'de bir ailenin harcadığı ortalama enerji tüketimi hesaplandı. TÜİK'in yayımladığı ortalamaya göre bir ailenin enerji tüketimi yaklaşık 5.000 kWh civarında. Bir ailenin ortalama aylık enerji tüketimi ise yaklaşık 416 kWh civarında.
|Ev Türü Ortalama
|Aylık Enerji İhtiyacı (kWh)
|Stüdyo Daire
|166 - 250 kWh
|2+1 Daire
|292 - 375 kWh
|3+1 Daire
|375 - 458 kWh
|Villa 1
|833 kWh
|Villa 2
|1200 kWh