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Son dakika | Elektrik harcamasında değişiklik! Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlerde sübvansiyon kullanılmayacak

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Kasım 2024 00:19 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 00:41
Son dakika | Elektrik harcamasında değişiklik! Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlerde sübvansiyon kullanılmayacak

Son dakika haberi: Tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna karara göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak. Karar ibadethane, dernek ve şehit ailelerini kapsamayacak. 

Son dakika haberine göre, elektrik​ kullanımında sübvansiyon kaldırıldı. Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlerde aboneler artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak.

İBADETHANE VE ŞEHİT AİLELERİ DÜZENLEMEDEN MUAF!

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutulacak.

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limitinde ise değişikliğe gidilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.

Son dakika | Elektrik harcamasında değişiklik! Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlerde sübvansiyon kullanılmayacak - 1. Resim

TÜRKİYE'DE ELEKTİRK TÜKETİM​ ORTALAMASI NE? 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan son araştırmada Türkiye'de bir ailenin harcadığı ortalama enerji tüketimi hesaplandı. TÜİK'in yayımladığı ortalamaya göre bir ailenin enerji tüketimi yaklaşık 5.000 kWh civarında. Bir ailenin ortalama aylık enerji tüketimi ise yaklaşık 416 kWh civarında. 

Ev Türü    OrtalamaAylık Enerji İhtiyacı (kWh)
Stüdyo Daire166 - 250 kWh
2+1 Daire292 - 375 kWh
3+1 Daire375 - 458 kWh
Villa 1833 kWh
Villa 2 1200 kWh

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Kaynak: tgrthaber.com
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