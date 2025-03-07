Son dakika: Emekli bayram ikramiyesinin açıklanacağı tarih belli oldu! Yapılacak zam oranı ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre, emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam pazartesi günü netleşecek. AK Parti kaynakları 1000 liralık zamma sıcak baktıklarını ifade etti. Kesin oran pazartesi günü netleşecek. Meclis başkanına pazartesi günü bir kanun teklifi sunulacak ve o kanun teklifine yapılacak bu düzenlemeye zam düzenlemesi de eklenecek.

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı pazartesi günü belli olacak. Emeklinin gözü kulağı Meclis' ten gelecek o haberdeydi. TGRT Haber ekibinin bugün bazı AK Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde o müjdeli haber geldi.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE KRİTİK GÜN PAZARTESİ

Emekliye bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı pazartesi günü netleşecek. Bayram ikramiyesi mevcut da 3000 liraydı. Her iki bayramda da üçer bin lira ödeniyordu. Gelen bilgilere göre yapılacak zammın 1000 lira olması bekleniyor. Bu durumda dört bin liraya yükseltilmesi planlanıyor. Öte yandan zam oranının analizlerine bakılacak.

Dün külliyede bir toplantı gerçekleşti. Konu emekliye bayram ikramiyesi zammıydı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya geldi. O toplantıda emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zam konuşuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMA TALİMATINI VERDİ

Rakam henüz net değil ancak gelen bilgilere göre 1000 lira zam yapılması öngörülüyor. AK Parti kaynakları yarın tekrar bir toplantı yapacaklarını ifade etti. Pazartesi günü yapılacak zammın netleşmesini bekledikleri bilgisi yansıdı.

RAKAMLARA VE BÜTÇEYE BAKILIYOR

Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Yapılacak bin liralık artış ile ek maliyetin 37 milyar lira olması bekleniyor. Bu 37 milyar liralık maliyetin etki analizi yapılacak ve bütçenin böyle bir yükü kaldırıp kaldırılmayacağı hesap edilecek.

AK PARTİ 1000 LİRA ZAMMA SICAK BAKIYOR

3000 lira olarak ödenen bayram ikramiyelerine 500 lira zam yapılması halinde 3500 lira olacak. Yine 1000 liralık zam yapılması halinde 4000 lira olacak. 1500 lira zam yapılması halinde ise 4500 liraya yükselmiş olacak. AK Parti kaynakları 1000 liralık zamma sıcak baktıklarını ifade etti. Kesin oran pazartesi günü netleşecek. Meclis başkanına pazartesi günü bir kanun teklifi sunulacak ve o kanun teklifine yapılacak bu düzenlemeye zam düzenlemesi de eklenecek.