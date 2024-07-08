Son dakika | Emekli maaşları için ek zam kararı

08 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:10

Zam oranları netleşti ama emekliler için umut tükenmedi! 3 formüllü yeni gelişme rakamlara yansıtılacak

Zam oranları netleşti ama emekliler için umut tükenmedi! 3 formüllü yeni gelişme rakamlara yansıtılacak

EYT için pencere aralandı! Prim ve yaş hesaplamasında erken emeklilik detayları belli oldu

EYT için pencere aralandı! Prim ve yaş hesaplamasında erken emeklilik detayları belli oldu

Zamlı emekli maaşları önümüzdeki hafta hesaplara yatmaya başlayacak. Zamlı emekli maaşları milyonlarca emeklinin hesabına yatırılmadan önce kritik bir gelişme yaşandı. Zamlı emekli maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacağı öğrenildi.

HENÜZ NET BİR RAKAM YOK

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.

ÇALIŞMA ERDOĞAN'A SUNULACAK

Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaşılacak. Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.

10 BİN TL'DEN 12 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

NTV'nin aktardığı bilgilere göre; en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkacak. Bahsi geçen 12 bin TL'lik maaşın TBMM'deki çalışmaların ardından netleşecek.