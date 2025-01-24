Son dakika | Emeklilerin fark ödemeleri bugün hesaplarına yatıyor

24 Ocak 2025 08:22 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 08:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına bugün yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Emekli Sandığı kapsamında aylık​ alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz." İlgili Haberler Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro'da son durum! İşte 24 Ocak 2025 döviz kurları