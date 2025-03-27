Emeklinin beklediği müjdeli haber TBMM'den geçti!

Son dakika haberi: Emeklilere yönelik bayram ikramiyesinde artışa gidildi. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiye tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Son dakika haberine göre, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkaran yasa teklifi TBMM'den geçerek yasalaştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI MI?

Bayram ikramiyesinin henüz hesabına yatmadığını düşünen emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden ödeme bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet’e giriş yapan kullanıcılar, ekranın sağ üst köşesindeki arama çubuğuna “Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak ilgili sayfaya erişebilir.

Bu bölümde; ikramiyenin yılı, türü, paylaşımla ilgili bilgiler ve ödeme durumu gibi detaylara ulaşmak mümkün. Ödeme durumu kısmında “Ödendi” ibaresi yer alan emeklilerin ikramiye tutarları banka hesaplarına aktarılmış durumda.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ