Emeklinin beklediği müjdeli haber TBMM'den geçti!

Son dakika haberi: Emeklilere yönelik bayram ikramiyesinde artışa gidildi. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiye tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Son dakika haberine göre, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkaran yasa teklifi TBMM'den geçerek yasalaştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.
Bayram ikramiyesinin henüz hesabına yatmadığını düşünen emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden ödeme bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.
T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet’e giriş yapan kullanıcılar, ekranın sağ üst köşesindeki arama çubuğuna “Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak ilgili sayfaya erişebilir.
Bu bölümde; ikramiyenin yılı, türü, paylaşımla ilgili bilgiler ve ödeme durumu gibi detaylara ulaşmak mümkün. Ödeme durumu kısmında “Ödendi” ibaresi yer alan emeklilerin ikramiye tutarları banka hesaplarına aktarılmış durumda.