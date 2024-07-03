Son dakika | Enflasyon rakamları açıklandı! Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Son dakika haberi: TÜİK verilerine göre enflasyon haziranda, zirveden düşerek aylık yüzde 1,64 artışla yıllık 71,60 oldu. 2024 bedelli askerlik ücreti rakamı temmuz zammının belli olmasıyla netleşti.
Son dakika haberi... Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine kilitlenmişti.
YILDA İKİ KEZ DEĞİŞİYOR
Her yıl iki kez artan bedelli askerlik ücreti, enflasyon rakamlarının açıklanması ve memur temmuz zammının belli olmasıyla netleşti.
1 TEMMUZ İTİBARIYLA GÜNCELLENİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin açıklanan tarihe kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önemli olduğunu duyurmuştu.
Bedel tutarının 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtilmişti.
YÜZDE 19 ARTTI
Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu.
Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı.
Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin, 2024 temmuz ayı itibarıyla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.