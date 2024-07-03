Son dakika | Enflasyon rakamları açıklandı! Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

03 Temmuz 2024 10:41 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:37

Son dakika | Enflasyon rakamları açıklandı, konut ve işyeri kira zam oranı belli oldu! İşte 2024 temmuz kira artış oranı

Son dakika | Enflasyon rakamları açıklandı, konut ve işyeri kira zam oranı belli oldu! İşte 2024 temmuz kira artış oranı

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son dakika haberi... Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine kilitlenmişti.

YILDA İKİ KEZ DEĞİŞİYOR

Her yıl iki kez artan bedelli askerlik ücreti, enflasyon rakamlarının açıklanması ve memur temmuz zammının belli olmasıyla netleşti.

1 TEMMUZ İTİBARIYLA GÜNCELLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin açıklanan tarihe kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önemli olduğunu duyurmuştu.

Bedel tutarının 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtilmişti.

YÜZDE 19 ARTTI

Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu.

Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı.

Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin, 2024 temmuz ayı itibarıyla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.