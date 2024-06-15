Son dakika! Erdoğan enflasyon için yılın son çeyreğine işaret etti

15 Haziran 2024 13:53 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:03

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya-İtalya ziyareti sonrası yurda dönüş uçağında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, enflasyondaki gerilemenin hissedileceği tarihi açıkladı.

YILIN SON ÇEYREĞİNE İŞARET ETTİ

Erdoğan bir gazetecinin “Enflasyonla ilgili uygulanan politikalarda hedefe doğru yaklaşıldığı görülüyor. Tam olarak rahatlama için hedef nedir Sayın Cumhurbaşkanım?” sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

Yılın son çeyreğini bekleyeceğiz. Yılın son çeyreğinde inşallah bunlar tam manasıyla görünecek. Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız.

REZERVLERDEKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK

Nitekim ekonomide dengelenmeye yönelik politikalar meyvelerini veriyor. Cari işlemler açığı önemli ölçüde azaldı. Mayıs itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doları aştı. İthalatımızdaki düşüş aynı şekilde sürüyor. Merkez Bankası rezervlerimiz 146,2 milyar dolarla tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı. Rezervlerdeki artış devam edecek.

FIRSATÇILIKTA TAVİZ VERMİYORUZ

Hayat pahalılığını tetikleyen sebeplerden olan fahiş fiyat artışları ve fırsatçılıkla mücadelemizden de taviz vermiyoruz. Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız. Bu kritik süreci bir taraftan mali disiplini koruyup, kamuda tasarrufu teşvik ederek, diğer taraftan denetimleri artırarak hassasiyetle yürüteceğiz.