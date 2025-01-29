Son dakika | FED faiz kararını açıkladı

29 Ocak 2025 22:01 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:17

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı. FED, piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Buna göre faiz oranları yüzde 4.25 ile yüzde 4.5 aralığında sabit tutuldu.

TRUMP İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının çok daha aşağıya indiğini görmek istediğini söyleyip, "Petrol fiyatları düşecek. Petrol fiyatları düştüğünde Amerikalılar için, aslında dünya için her şey daha ucuz olacak. Bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü görmek istiyorum ve enerji fiyatları düştüğünde bu, enflasyonun büyük bir kısmını ortadan kaldıracak, faiz oranlarını otomatik olarak düşürecektir." değerlendirmesini yapmıştı.

"Fed'in sizi dinlemesini bekliyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile "doğru zamanda" görüşeceklerini bildirdi. Trump, Fed'in kendisini neden dinlemesi gerektiğine ilişkin soru üzerine, "Çünkü faiz oranlarını onlardan çok daha iyi bildiğimi ve bu kararı almakta birinci derecede sorumlu olan kişiden kesinlikle çok daha iyi bildiğimi düşünüyorum." dedi.

Fed, 2024'ün son toplantısında faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 4.25-4.50 aralığına indirmişti.

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