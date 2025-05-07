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Ekonomi
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 | Banu İriç

Son dakika | Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalar merakla bekliyordu

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Dünya piyasalarının gözünün üzerinde olduğu politika faizi sabit kaldı.

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Son dakika | Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalar merakla bekliyordu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 21:38

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusunda hareket eden Fed, politika faizini yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit tuttu.

Karar, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar hedefleri doğrultusunda alınırken, piyasalarda büyük bir sürpriz oluşturmadı. Fed yetkilileri, ilerleyen dönemde veri odaklı adımlar atacaklarını belirtirken, ekonomik görünüm ve enflasyon baskıları yakından izlenmeye devam edilecek.

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FAİZ SABİT KALDI

Açıklamada, Fed’in ekonomik hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25–4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği ifade edildi. Net ihracattaki dalgalanmaların verilere etkisine rağmen, son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini ortaya koyduğu vurgulandı. İşsizlik oranının düşük seviyelerde istikrar kazandığı ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi.

Son dakika | Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalar merakla bekliyordu

Fed, enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğine dikkat çekerek, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) temel hedeflerinin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2’lik enflasyon oranı olduğunu yineledi. Ancak ekonomik görünüme dair belirsizliklerin arttığına da işaret edildi. Komite, daha yüksek işsizlik ve enflasyon risklerine karşı temkinli bir duruş sergiliyor.

Faiz indirim sürecine ara verilmişti
Fed, geçen yıl eylül ayında dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi yapmış ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Ardından kasım ve aralık aylarında 25’er baz puanlık iki indirim daha gerçekleştirilmişti. Ancak bu sürece ocak ayında ara verilmiş, mart ayındaki toplantıda da faiz oranı sabit tutulmuştu.

ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış, Mart 2025 itibarıyla ise yüzde 2,4 seviyesine kadar gerilemişti.

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ETİKETLER
#fed
#abd merkez bankası
#enflasyon
#faiz kararı
#Ekonomik Istikrar
#Politik Faiz
#Ekonomi
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