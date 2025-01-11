Son dakika | Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

11 Ocak 2025 00:36 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 01:27

Kamu işçilerine yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu! Ayrıntılar Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında yer aldı. İşte detaylar...

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Kamu işçileri için uzun süredir beklenen ikramiye​ ödeme tarihleri nihayet belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiriyor. Peki, ödemeler hangi gün yapılacak ve kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı​ kararı ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ikramiyelerin ilk yarısı 24 Ocak, ikinci yarısı ise 24 Mart’ta hesaplara yatırılacak.

Yeraltı maden işletmelerinde görev yapan işçilerin ikramiye ödemesi ise 23 Aralık tarihinde yapılacak.

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararına göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.