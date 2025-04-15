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 | Kübra Çelepi

Son dakika! Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor: İlk zam teklifi masaya gelecek

Kamu işçilerinin zam pazarlığı başlıyor. 600 bin işçinin zam pazarlığı yarın başlayacak. Kamuda çalışan işçilerin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında taraflar arasında ilk görüşmeler yarın başlayacak. Zam için ilk teklif masaya gelecek.

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Son dakika! Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor: İlk zam teklifi masaya gelecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 17:31

Kamu işçilerinin zam pazarlığında ilk teklifin masaya gelmesi bekleniyor. Kritik gün yarın.

Son dakika! Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor: İlk zam teklifi masaya gelecek

KAMU İŞÇİSİ İÇİN İLK ZAM TEKLİFİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye çıkarılmasını ve yüzde 50+25 zam ile yüzde 10 refah payı talep ediyor. Kamu işçileri için 2025 zam oranlarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında yarın işçi ve kamu tarafını temsil eden sendikalar ilk görüşmesini yapacak.

Son dakika! Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor: İlk zam teklifi masaya gelecek
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SENDİKALAR BİR ARAYA GELECEK

Görüşmede kamu tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bir araya gelecek.

Son dakika! Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor: İlk zam teklifi masaya gelecek
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