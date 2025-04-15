Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Düşük emekli maaşı almamak için bu detaya dikkat

Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için en kritik detay, hangi statüden emekli olacaklarını belirleyen son 2520 gün kuralı. Emekli maaşını hesaplamanın ve haklarınızı öğrenmenin yollarını SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. İşverenin SGK’ya bildirdiği Prime Esas Kazanç tutarı, emekli maaşınızı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle her ay e-Devlet’ten bu kazançları kontrol etmenizde fayda var. Ancak emeklilik şartlarınız sadece yaş ve prim gününden ibaret değil. İşte detaylar.

Emeklilik şartlarınız sadece yaş ve prim gününden ibaret değil. Hangi statüden prim ödediğiniz, son 2520 gününüzde ne yaptığınız, hatta hizmet dökümünüzdeki bir harf bile kaderinizi değiştirebilir. Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için en kritik detay, hangi statüden emekli olacaklarını belirleyen son 2520 gün kuralı. Peki, e-Devlet’ten hangi bilgilere bakmalısınız, primlerinizin emekli aylığınıza etkisi ne kadar? İşte bilmeniz gereken her şey.

SON 2520 GÜN DETAYI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"Emekli olduğunuzda ne kadar aylık alacağınızı öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yapıp arama kısmına 4/A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama yazmanız yeterli.

PRİM DETAYINI HER AY TAKİP ETMENİZ GEREK

İşverenin SGK’ya bildirdiği Prime Esas Kazanç tutarı, emekli maaşınızı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle her ay e-Devlet’ten bu kazançları kontrol etmenizde fayda var.

Emekli olurken hangi statüden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olacağınız, son 2520 gün içinde en fazla hangi statüde prim ödediğinize göre belirleniyor. Bu süreye dikkat etmeyenler, istemedikleri bir statüye geçip daha geç yaşta, daha düşük maaşla emekli olacak.

EYT KAPSAMINDA OLANLAR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Eğer 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olduysanız, EYT kapsamında yaş şartı olmadan emeklilik şansınız var. 5000 ila 5975 gün arası primle emekli olabilirsiniz.

PRİM GÜNÜNÜZ AZSA BU ŞARTLAR GEÇERLİ

Kadınlar: 3600 günle 58 yaşında

Erkekler: 3600 günle 60 yaşında emekli olabilir.

Eksik günler doğum, askerlik ya da yurtdışı borçlanmasıyla tamamlanabilir.

BORÇLANMA MİKTARLARI NE KADAR?

Doğum, askerlik borçlanması: 277,39 TL / gün

Yurtdışı borçlanması: 390,08 TL / gün

1 Mayıs 2021 öncesi silinen Bağ-Kur günleri: 299,06 TL / gün

BORÇLANMADA 7,5 KAT KURALI NE DEMEK?

İsteğe bağlı olarak, günlük kazanç tutarını asgari ücretin 7,5 katına kadar seçerek borçlanma yapılabiliyor. Bu, ödenecek tutarı artırırken emekli maaşınızı da yükseltebilir.

ŞİRKET ORTAKLARINA KRİTİK UYARI

2019/9 sayılı genelgeye göre, 1 Ekim 2008 sonrasında bir şirkette ortak olup sigortalı gösterildiyseniz, bu SSK günleriniz iptal edilebilir. Ancak, anonim şirkette yönetim kurulunda değilseniz, SSK’lı olabilirsiniz.

HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ HARFLER NE ANLATIYOR?

SGK hizmet dökümünüzde K-Ş-İ harflerini görüyorsanız, bu prim günlerinin silinmiş olabileceğine ya da silineceğine işaret eder. Mutlaka kontrol edin.

KIDEM TAZMİNATI HAKKINIZ OLABİLİR

8 Eylül 1999’dan önce sigortalıysanız: 3600 günle kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz.

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası sigortalıysanız:

4500 gün + 25 yıl ile kıdem tazminatı

7000 gün ile süresiz kıdem hakkı elde edebilirsiniz.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA DİKKAT

Eksik günlerinizi isteğe bağlı Bağ-Kur ile tamamlayabilirsiniz. Aylık en düşük ödeme: 8.321 TL. Ancak dikkat edin. Son 2520 günün çoğu isteğe bağlı olursa, SSK yerine Bağ-Kur şartlarına göre emekli olursunuz."