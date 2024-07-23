Son dakika | Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum

23 Temmuz 2024 14:04 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:34

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. ABD siyasetindeki gelişmelerle fiyatlanan altın faiz kararı sonrasında 2 bin 550 seviyelerinde kaldı. Yatay seyreden dolar/TL kurunda ise 32,93 lira oldu.

ALTIN PİYASALARINDA ABD ETKİSİ

Tüm dünya ekim ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerine odaklanmış durumda. Biden'ın seçimlerden çekilmesi sonrası Trump'ın iktidara gelmesi halinde ekonomi politikalarında yaşanacak değişimler merak ediliyor. Ons altın, ABD ekonomisinden gelecek PCE verilerini bekliyor. Art arda 4 seans düşen ons altın 2 bin 405 dolarda bandında kaldı.

Gram altında geçtiğimiz hafta başlayan düşüş eğilimi salı günü yerini yeşil renge bıraktı. Gram altın, Kapalıçarşı piyasalarında 2 bin 549 TL oldu. Çeyrek altın, 4 bin 183 seviyesini görürken yarım 8 bin 392 olarak kaydedildi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Dolar endeksi Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Demokrat aday olarak destekleme kararının ardından 104,2 puana geldi. FED'in bu yıl içinde 2 faiz indirim kararı alması beklenirken para politikalarını yakından etkileyecek çekirdek enflasyon oranlarına yönelik bekleyişler devam ediyor.

Dolar/TL ise Merkez Bankası faiz kararı sonrasında 33 lira bandını zorlamayı sürdürüyor.