Son dakika! Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı, tüm zamanların zirvesinde

13 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:50

Son dakika! Merkez Bankası rezervleri ekonomi yönetimi tarafından atılan adımların ardından tüm zamanların zirvesine çıktı. TCMB toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146,2 milyar dolara çıktı.

ALTIN REZERVLERİ SINIRLI SEVİYEDE ARTTI

Brüt rezervler 2 milyar 447 milyon dolar artarak 83 milyar 909 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 56 milyon dolar ile sınırlı bir seviyede arttı ve 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 45 milyar 460 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 65 milyon dolar artarak 47 milyar 525 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):