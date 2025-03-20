Son dakika: Merkez Bankası Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yapacak

Gelen son dakika haberine göre, Merkez Bankası döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve döviz kurlarındaki oynaklıkların azaltılması amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladığını açıkladı.

Merkez Bankası, döviz piyasasını dengelemek ve döviz kurlarında oynaklıkları engellemek için harekete geçti. Bu kapsamda Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başladı.

MERKEZ BANKASI UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİNE BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Alım-Satım işlemleri, vade sonunda tarafların anaparaları el değiştirmediği ve TL cinsinden nakdi uzlaşma esasına dayanan bir türev üründür.