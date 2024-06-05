Son dakika! Merkez Bankası'ndan FAST kararı, limit 2 milyon TL

05 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:35

2024 yılında dünyanın en çok altın alımı yapan ülkesi! Türkiye listeyi altüst etti

2024 yılında dünyanın en çok altın alımı yapan ülkesi! Türkiye listeyi altüst etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST ödemelerine ilişkin basın duyusunda bulundu. Açıklamada FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kullanıma açıldığını bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İKİNCİ EL ARAÇ ALIŞVERİŞİNDE KULLANILABİLECEK

"Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır. Servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecektir.

LİMİT 2 MİLYON TL

FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlamaktadır.

Bu hizmet ile, ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti edilmektedir. FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir.

Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sisteminin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülmektedir."