Son dakika | Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! En düşük emekli maaşı teklifi TBMM'den geçti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 20:07 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 20:33
Son dakika haberine göre en düşük emekli maaşının artırılmasını da içeren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde kabul edildi. Bu düzenleme ile birlikte, emeklilere yönelik maaş artışı resmi olarak yasalaşmış oldu.
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, taban maaş alan emekliler 1.969 TL ek ödeme alacak.
Yeni tutarın yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilere ilave ödemelerin yakın tarihte yapılması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com