Son dakika | Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! En düşük emekli maaşı teklifi TBMM'den geçti

30 Ocak 2025 20:07 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 20:33

Son dakika haberine göre en düşük emekli maaşının artırılmasını da içeren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.