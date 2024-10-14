Son dakika | Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi

14 Ekim 2024 12:53 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:56

Son dakika haberi: Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemeoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi.

Nobel Ekonomi Ödülü 'kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları' nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi. Profesör Daron Acemoğlu, Türkiye'den Nobel Ödülü alan üçüncü isim oldu. Daha önce de Orhan Pamuk edebiyat, Aziz Sancar kimya alanında Nobel Ödülü'nün sahibi olmuştu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nü "kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmalarından dolayı" Daron Acemoglu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a vermeye karar verdi.

İLK TEBRİK BAKAN ŞİMŞEK'TEN

Öte yandan, Daron Acemoğlu'nu Hükümet kanadından ilk tebrik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek sosyal medya hesabından, Acemoğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Londra Ekonomi Okulundan aldı.

1993'ten itibaren akademik kariyerine ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) devam etmektedir. 2000 yılında ekonomi profesörü ve 2019 yılında da, üniversitede bir öğretim üyesine verilebilecek en yüksek unvan olan enstitü profesörü ünvanını almıştır.

Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.