Son dakika! TCMB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketiyle ilgili ilk yorum
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
14 May 2024 15:24 - Güncelleme : 14 May 2024 15:42
Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tasarruf paketiyle ilgili ilk kez konuştu. Karahan enflasyon rakamları ile ilgili de kritik açıklamalar yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu. Karahan dün açıklanan tasarruf paketini de değerlendirdi.
TCMB Başkanı Karahan şunları kaydetti:
ENFLASYON İÇİN SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK
- Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılık var.
- Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak.
- Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız.
- Popüler olmak için değil işimizi yapmak için buradayız. Bu da enflasyonu düşürmek.
- Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak. Enflasyonu düşürmek zorundayız.
TASARRUF PAKETİNİ YORUMLADI
- Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme, iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir.
- Dün açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr