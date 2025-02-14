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 | Kübra Çelepi

Son dakika: Tüm memur, emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son anket sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,30 oldu. Yasalarımıza göre emekliler ve memurlar maaşlarında yılda iki kez artış görüyor. Ocak ve temmuz aylarında yapılan artış oranlarını ise enflasyon belirliyor. Öte yandan Merkez'in dolar ve büyüme beklentileri de şekillendi.

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Son dakika: Tüm memur, emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 10:29

Gelen son dakika haberine göre, Merkez Bankası, şubat ayına yönelik piyasa katılımcılarını anketinin sonuçları belli oldu. Enflasyon beklentileri arttı. Katılımcıların yıl sonuna ilişkin enflasyon yani Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 28,30 olarak gerçekleşti.

MERKEZ'İN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerden oluşan katılımcıların yıl sonuna ilişkin enflasyon yani Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 28,30 oldu.

TCMB 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseldi. 2026 için yüzde 12 tahminini korumu, 2027 için ise enflasyonun yüzde 8'e gerileyeceğini öngörmüştü.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu ay yüzde 28,30’a yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,26, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,26 olarak kaydedildi.

12 ay sonrası enflasyon tahminlerine bakıldığında;

Yüzde 41,11’inin TÜFE’nin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında tahmin edildi.

24 ay sonrası beklentilere bakıldığında;

En yüksek oran yüzde 36,87 ile yüzde 16,00 – 18,99 aralığında tahmin edildi.

GECELİK FAİZ ORANI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankette yüzde 45,00 iken, bu ankette yüzde 44,79’a geriledi. Merkez'in bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik üç ay sonrası beklentisi ise yüzde 40,91’den yüzde 40,00’a düştü.

YIL SONU DOLAR TL BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi, bir önceki ankette 43,03 TL iken bu ankette 42,89 TL’ye düştü. 12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 43,81 TL’den 43,96 TL’ye yükseldi.

MERKEZ BANKASI'NIN BÜYÜME BEKLENTİLERİ

2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3,1’den yüzde 3,0’a geriledi. 2026 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 3,9 seviyesinde sabit kaldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 yılı enflasyon beklentisi nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a yükseldi.

Sıkça Sorulan Sorular

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini nedir?
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,72 ve yüzde 17,26 olarak gerçekleşmiştir.
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#Ekonomi
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