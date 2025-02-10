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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Son dakika | Türkiye'deki işsiz sayısı belli oldu! TÜİK oran verdi

Son dakika haberi: TÜİK, 2024 Aralık ayı işsizlik oranını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azaldı. İşte Detaylar...

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Son dakika | Türkiye'deki işsiz sayısı belli oldu! TÜİK oran verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 10:24

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,9 iken kadınlarda %11,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI DA BELLİ OLDU

TÜİK açıklamasınac göre istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı  ise 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9 iken kadınlarda %36,6 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,1 olarak tahmin edildi.

HAFTADA ORTALAMA 42,9 SAAT ÇALIŞIYORUZ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleşti.

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ETİKETLER
#işsizlik
#tüik
#Ekonomi
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