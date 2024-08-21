Son dakika | "Zenginlere vergi affı" iddiası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklık getirdi

21 Ağustos 2024 12:34 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, vergi paketine ilişkin açıklamalar yaptı. Yılmaz, “Zenginlere vergi affı" iddiaları için "Hiçbir aşamada gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır" dedi.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK ALMAYI ÖNGÖREN YAKLAŞIM..."

"Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır" diyen Yılmaz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçlerde 'zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."