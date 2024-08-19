Yabancı ürünlere getirilen ek vergiler iş verenleri zora soktu! 100 milyon dolarlık ihracatı sıfırlayacak soruşturma

19 Ağustos 2024 16:02 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:03

GGMGASTRO olarak Türkiye’den 60 firmadan ürün aldıklarını, bu ürünleri ihracat pazarlarına uygun olarak ürettirdiklerini söyleyen Manuel Elma, “Ancak son dönemlerde Türkiye’de endüstriyel mutfak ürünlerinde fiyatlar ciddi şekilde yükseliyor. Bunun çeşitli sebepleri var. En önemlilerinden biri de endüstriyel mutfağın ana ham maddelerinden paslanmaz çelikte yaşanan gelişmeler. Sene başında paslanmaz çelikte vergiler artırıldı.

Şimdi bir de Posco Assan’ın talebi ile başlatılan anti-damping soruşturması var. Bu soruşturma hiç olmamalıydı. Türkiye’den yılda ortalama 100 milyon dolarlık alım yapıyoruz. Şirket olarak ek vergiler ve anti-damping soruşturması ile yükselen fiyatlar nedeniyle alımlarımızı azalttık. Bu düşüş nedeniyle üretici de üretimi azalttı. Bu sorun bir an önce çözülmeli. Eğer anti-dampig gelirse Türkiye operasyonumuzu kapatmak zorunda kalacağız” dedi.

10 ülkeden aldığı endüstriyel mutfakları 128 ülkeye satan GGMGASTRO CEO’su Manuel Elma, Türkiye’de son dönemde artan maliyetlerden dolayı endüstriyel mutfak sektörünün ihracatta rekabet etmekte zorlandığına dikkat çekti. Türkiye’den aldığı ürünleri dünyanın birçok farklı ülkelerine sattıklarına dikkat çeken Elma, Türkiye’den ortalama 100 milyon dolarlık ürün aldıklarını vurguladı. Türkiye’de ortalama 60’a yakın firma ile çalıştıkları bilgisini veren Manuel Elma, “Endüstriyel mutfak alanında Türkiye’nin en büyük şirketleriyle çalışıyoruz.

Aldığımız ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılan teknolojinin artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye endüstriyel mutfak sektörü dünyada ilk 10, Avrupa’da ise ilk 5 içinde yer alıyor. Türkiye’de endüstriyel mutfak sektörünün gelişimi çok güzel şekilde ilerliyor. Ancak, endüstriyel mutfak ürünlerinde Türkiye’de fiyatlar yükseldiği için ihracatımız azalma tehlikesi ile karşı karşıya. Yaşanan durumu önceki yıllarla karşılaştırdığımızda daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu artışta farklı sebepler var. Ancak, son dönemlerde endüstriyel mutfak üretiminin en önemli ham maddeleri arasında yer alan paslanmaz çeliğe getirilen ek vergiler, fiyat artışlarında çok etkili oluyor.” diye konuştu

"ANTİ-DAMPİNG GELİRSE TÜRKİYE OPERASYONUNU KAPATACAĞIZ"

Paslanmaz çelikte Posco Assan’ın talebi ile başlatılan anti-damping soruşturmasının da bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Manuel Elma, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu soruşturmanın aslında hiç olmaması gerekiyordu. Endüstriyel mutfakta üreticiler zaten çok düşük kâr marjı ile çalışıyor. Yaşanan gelişmeler bu durumu daha da kötüleştiriyor. Devletin ve ihracatçının bir araya gelerek çalışmasında büyük fayda var. Üreticinin büyümesi gerekiyor ki, ihracat da büyüsün. Eğer gidişat bu şekilde devam ederse bizim bu ürünleri ihraç etme şansımız neredeyse sıfıra düşer. 100 milyon dolarlık alım yapıyorduk Türkiye’den. Bunu da 300 milyon dolar seviyelerine getirmeyi planlıyorduk. Ancak, sürekli yükselen fiyatlar nedeniyle alımlarımızı frenlemek zorunda kalıyoruz. Biz satın alma yapmayınca, üretici de üretimi azaltıyor. Eğer anti-dampig gelirse Türkiye operasyonumuzu kapatmak zorunda kalacağız.”

"HEDEF 4 BİN ÇALIŞANA ULAŞMAK"

GGMGASTRO hakkında da bilgiler paylaşan Manuel Elma, “Grup olarak ortalama 1300 kişiye istihdam sağlıyoruz. Gelecek yıl bu sayıyı 1800 kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Üretici değiliz ancak, Türkiye’den aldığımız endüstriyel mutfak ürünlerini, Avrupa’da yaşayan 750 milyonluk nüfusa ulaştırıyoruz.

Avrupa’nın büyük şehirlerinde bulunan ofislerimiz aracılığıyla satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz şu an sektörde Avrupa’nın en büyük tedarikçisi. Başta Almanya olmak üzere, GGMGASTRO marka değeri Avrupa’nın en önemli markalarının arasına girmiş durumda. Endüstriyel mutfak sektörünün lokomotifi olan şirketimiz gerek dijital ürünlerde gerekse klasik ve robotik ürünlerde sektöre yenilikler sunmaya devam edecek.

Yakın gelecekte çalışan sayımızı 4 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Elimizden geldiğince Türkiye’de yatırımlarımızı artırmayı da istiyoruz. Bu nedenle de Türkiye’den sektör adına beklentilerimiz mevcut. Türkiye güçlü ve yüksek potansiyeli olan bir ülke, özel sektör ve devlet daha fazla birlikte çalışır ve sorunları beraber çözerlerse çok hızlı bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilir inancındayım” dedi.