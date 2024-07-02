Sosyal destek kartı olan ihtiyaç sahiplerine müjde: Yüzde 100 zam yapıldı

02 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:38

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Akaryakıta zam geliyor, tabela bu gece değişiyor! Brent petrol iki ayın zirvesine çıktı

Çorum Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ve yerel esnafa verdiği Sosyal Destek Kart uygulamasında önemli çalışma yaptı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek karttan faydalanan ailelere 2023 yılında toplam 12 Milyon TL’lik ödeme yaptıklarını hatırlattı.

YÜZDE 100 ZAM

Geçen yıl 500 TL olan sosyal destek kartı ödemelerini Ocak ayında 800 TL’ye yükselttiklerini belirten Başkan Aşgın, Temmuz ayı itibariyle yeni bir artış daha yaparak ödemeleri 1.000 TL’ye çıkarttıklarını duyurdu. Başkan Aşgın ‘’6 ay içerisinde yaptığımız iki artışla Sosyal Destek Kart ödemelerimizi yüzde 100 artırmış olduk” dedi.

''HEM İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HEM DE YEREL ESNAFA DESTEK''

Gıda Bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç sahibi vatandaşların istediği yerden alışveriş yapabilme imkanı sunduklarını belirtti. Sosyal Destek Kartı uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağladıklarını kaydeden Başkan Aşgın, Sosyal Destek Kart kullanan ihtiyaç sahiplerinin şehrimizdeki yerel marketlerden alışveriş yapabildiklerini hatırlattı.

Başkan Aşgın, kentte yaşayan 4 bin 902 hanenin bu ödemelerden faydalandığını da sözlerine ekledi.