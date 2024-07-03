Sosyal destek ödemeleri sil baştan! Yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, engelli maaşı, evde bakım aylığı yeniden hesaplandı

03 Temmuz 2024 11:40 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:44

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre aylık enflasyon 1,64 oldu. Emekli ve memur maaşlarına uygulanacak altı aylı enflasyon oranı ise yüzde 24,73 oldu. 65 yaş aylığından kıdem tazminatı tavan tutarına kadar tüm sosyal yardım ödemeleri değişti.

65 YAŞ AYLIĞI ARTTI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara mevcut durumda uygulanan aylık 3 bin 504 liradan yüzde 19,31 artışla yükseldi. Böylelikle yaşlı aylığı 4 bin 181 lira olacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için ödenen evde bakım desteği tutarı 9 bin 77 liraya ulaştı. Bu rakam şu an için 7 bin 608 lira olarak ödeniyor.

ENGELLİ AYLIĞI

Memur zammıyla beraber yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya yükselecek. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıkacak.

Bununla beraber 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık da değişti. Bu rakam da 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya ulaştı. Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da 9 bin 77 lirayı bulacak.

SED DESTELERİ YENİDEN HESAPLANDI

Takvim'de yer alan habere göre, memur maaşı kat sayısı Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de eklenecek. Yüzde 20.31 artışa göre okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya çıkacak.

İlköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya yükselecek.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 449 liraya yükselecek

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA DEĞİŞTİ

Kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Tazminat tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulanıyor. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek çalışılan her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme yapılıyor.

Tazminat tavanı bu ay yüzde 19.31 olan memur zammıyla 41 bin 828 liraya ulaşacak. Çalışılan her yıl için damga vergisi kesilerek 41 bin 510 lira ödenecek.