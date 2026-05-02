İran savaşı, havacılık sektörünü de vurdu. ABD'de düşük fiyatla hizmet sunan ve yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden 34 yıllık havayolu şirketi Spirit Airlines, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. İran savaşı öncesinde son 2 yılda 2 kez iflas başvurusunda bulunan şirket, savaşla birlikte artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Havayolu şirketi son olarak Trump yönetiminden beklediği 500 milyon dolarlık kurtarma paketini alamadı. Şirketten yapılan açıklamada, faaliyetlerin düzenli bir şekilde sonlandırılacağı ve tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, "Maalesef şirketin çabalarına rağmen yakıt fiyatlarındaki son önemli artış ve şirket üzerindeki diğer baskılar, Spirit'in mali görünümünü önemli ölçüde etkiledi" denildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Spirit Airlines, yakıt krizi nedeniyle 34 yılın ardından faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı İran savaşı sonrası artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle Spirit Airlines, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Spirit Airlines, 34 yıllık faaliyetinin ardından faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirket, son 2 yılda 2 kez iflas başvurusunda bulunmuştu. Artan jet yakıtı maliyetleri ve Trump yönetiminden beklenen 500 milyon dolarlık kurtarma paketinin alınamaması şirketi iflasın eşiğine getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla petrol fiyatları fırlamış ve küresel havayolu şirketleri jet yakıtı fiyatlarındaki artışla mücadele etmeye başlamıştı. Spirit'in yeniden yapılandırma planı, 2026 ve 2027'de jet yakıtı maliyetlerinin daha düşük olacağını varsayıyor, ancak Nisan ayı sonu itibarıyla fiyatlar 4.51 dolara yükseldi.

Sektörde İran savaşından kaynaklanan yakıt krizinden etkilenen ilk şirket Spirit Airlines oldu. Spirit'in yeniden yapılandırma planı, 2026'da jet yakıtı maliyetlerinin 2.24 dolar, 2027'de 2.14 dolar olacağını varsayıyordu. Ancak fiyatlar Nisan ayı sonuna kadar 4.51 dolara yükseldi ve bu durum, havayolu şirketinin yeni finansman olmadan ayakta kalmasını imkansız hale getirdi.

Havacılıkta kriz

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından kapatılması sonucu petrol fiyatları fırlamış, küresel havayolu şirketleri iki kattan fazla artan jet yakıtı fiyatlarıyla mücadele etmeye başlamıştı.