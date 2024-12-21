SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay! İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi

21 Aralık 2024 13:58 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 13:59

SPK bir şirketin daha halka arzına onay verdi. Armada Gıda halka arz oluyor. Armada Gıda halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Fiyatı ise belli oldu. İşte Armada Gıda borsa kodu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Armada Gıda'nın 40 TL'den halka arzına onay verdi. Armada Gıda’nın katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak. İşte Armada Gıda halka arzına dair tüm detaylar. ARMADA GIDA HALKA ARZ OLUYOR Armada Gıda halka arz özellikleri, şirketi, yatırımlarını ve detayları belli oldu. 137.163 metrekare alanda, toplam 3 fabrikası ile faaliyet gösteren Armada Gıda’nın halka arz fiyatı 40 TL oldu. ARMADA GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK? Armada Gıda’nın halka arz tarihi onaylı izahname yayımlandıktan sonra netleşecek. Halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olacak. Halka açıklık oranı yüzde 25 olup toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtılacak. ARMADA GIDA (BORSA KODU) NE? Armada Gıda’nın sembolü henüz netleşmedi. Taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz olacak. İlgili Haberler Borsa, altın ve euro kaybettirdi: Dolar varlıklar arasında güçlü kaldı! İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları