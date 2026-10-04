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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:03

SPK’dan borsayı rahatlatan hamle: Necmettin Batırel ‘Emniyet supabı’ kararını değerlendirdi

Fon soruşturmasının piyasalardaki etkisi devam ederken, SPK kredili işlemlerde özkaynak koruma oranını %20’de tutma süresini 30 Ekim’e uzattı. Kararın piyasayı olası bir panik satışından koruyacağını belirten Ekonomist Necmettin Batırel SPK’nın bu hamlesinin kitlesel zorunlu tasfiyeden kurtaran hayati bir emniyet supabı olduğunu belirtti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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SPK’dan borsayı rahatlatan hamle: Necmettin Batırel ‘Emniyet supabı’ kararını değerlendirdi
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:03

(SPK), piyasalarda beklenen kritik adımı atarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak koruma oranının %35'ten %20'ye esnetilmesi uygulamasını 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. Normal şartlarda 2 Ekim’de sona ermesi beklenen bu esnekliğin 1 ay tehir edilmesini değerlendiren ünlü ekonomist , kararın için adeta bir "emniyet supabı" işlevi göreceğini ve ekim ayı boyunca piyasadaki sert düşüş eğilimini frenleyeceğini vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

SPK’dan borsayı rahatlatan hamle: Necmettin Batırel ‘Emniyet supabı’ kararını değerlendirdi

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak koruma oranının %35'ten %20'ye esnetilmesi uygulamasını 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.
Normal şartlarda 2 Ekim'de sona ermesi beklenen uygulama, piyasa koşulları ve yatırımcı korunması gözetilerek 1 ay tehir edildi.
Eylül ayı ortasında SPK'nın 130'un üzerinde yatırım fonunu tasfiye etme kararı piyasada nakit sıkışıklığına ve panik satışlarına yol açmıştı.
Özkaynak koruma oranı tekrar %35'e çıkarılsaydı, aracı kurumların yapacağı zorunlu satışlar nedeniyle endekste çığ etkisi yaratacak bir çöküş yaşanacaktı.
Uzatma kararı sayesinde aracı kurumlar 5 Ekim'den itibaren başlayacak zorunlu satışlardan kurtuldu ve yatırımcılara nakit tamamlamada ek zaman tanındı.
Ekonomist Necmettin Batırel, kararın Borsa İstanbul için bir 'emniyet supabı' işlevi göreceğini ve ekim ayı boyunca sert düşüş eğilimini frenleyeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
SPK’dan borsayı rahatlatan hamle: Necmettin Batırel ‘Emniyet supabı’ kararını değerlendirdi

ÖZKAYNAK KORUMA ORANINDAKİ ESNEKLİK UZALTILDI

Sermaye Piyasası Kurulu kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak koruma oranının %35'ten %20'ye esnetilmesi uygulamasını 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. Normal şartlarda 2 Ekim'de dolacak olan bu uygulama, piyasa koşulları ve yatırımcı korunması gözetilerek 1 ay tehir edildi.

Biliyorsunuz Eylül ayı ortasında SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, Pardus gibi şirketlere ait 130'un üzerinde yatırım fonunun temerrüt ve yapısal sorunlar nedeniyle tasfiye edilmesine karar vermişti. Bu büyük çaplı fon tasfiyeleri borsa istanbul genelinde nakit sıkışıklığına ve panik satışlarına yol açtı.

 

SPK’dan borsayı rahatlatan hamle: Necmettin Batırel ‘Emniyet supabı’ kararını değerlendirdi

ENDEKSTE ÇIĞ ETKİSİ MEYDANA GETİREN BİR ÇÖKÜŞ YAŞANACAKTI

Ayrıca Borsadaki sert düşüşler sebebiyle kredili işlem yapan yatırımcıların özkaynak oranları tehlikeli seviyelere indi. Eğer SPK bu oranı tekrar %35'e çıkarsaydı, aracı kurumlar binlerce yatırımcının hissesini zorunlu olarak (re'sen) satacak ve endekste çığ etkisi meydana getiren bir çöküş yaşanacaktı.

Kurul, fon tasfiye sürecinin yarattığı hasar henüz tam olarak sarılmamışken piyasaya ek bir darbe vurulmasını engellemek, şeffaf ve dengeli bir fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla süreyi 1 ay uzattı. Aracı kurumlar 5 Ekim’den itibaren başlamak zorunda kalacağı zorunlu satıştan kurtarıldığı için piyasa derin bir nefes alacak.

Yatırımcılara nakit tamamlamada ek zaman tanındığı için panik satış olmayacak. Özetle; SPK bu hamlesiyle borsa için geçici bir emniyet supabı açtı. Karar, ekim ayı boyunca borsadaki sert düşüş eğilimini frenleyici ve dengeleyici bir rol oynayacak.

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#sermaye piyasası kurulu
#Borsa İstanbul
#Necmettin Batırel
#Tera
#Pusula
#Ekonomi
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