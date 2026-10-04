SPK’dan borsayı rahatlatan hamle: Necmettin Batırel ‘Emniyet supabı’ kararını değerlendirdi

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İstanbul
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalarda beklenen kritik adımı atarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak koruma oranının %35'ten %20'ye esnetilmesi uygulamasını 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. Normal şartlarda 2 Ekim’de sona ermesi beklenen bu esnekliğin 1 ay tehir edilmesini değerlendiren ünlü ekonomist Necmettin Batırel, kararın Borsa İstanbul için adeta bir "emniyet supabı" işlevi göreceğini ve ekim ayı boyunca piyasadaki sert düşüş eğilimini frenleyeceğini vurguladı.
Sermaye Piyasası Kurulu kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak koruma oranının %35'ten %20'ye esnetilmesi uygulamasını 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. Normal şartlarda 2 Ekim'de dolacak olan bu uygulama, piyasa koşulları ve yatırımcı korunması gözetilerek 1 ay tehir edildi.
Biliyorsunuz Eylül ayı ortasında SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, Pardus gibi şirketlere ait 130'un üzerinde yatırım fonunun temerrüt ve yapısal sorunlar nedeniyle tasfiye edilmesine karar vermişti. Bu büyük çaplı fon tasfiyeleri borsa istanbul genelinde nakit sıkışıklığına ve panik satışlarına yol açtı.
Ayrıca Borsadaki sert düşüşler sebebiyle kredili işlem yapan yatırımcıların özkaynak oranları tehlikeli seviyelere indi. Eğer SPK bu oranı tekrar %35'e çıkarsaydı, aracı kurumlar binlerce yatırımcının hissesini zorunlu olarak (re'sen) satacak ve endekste çığ etkisi meydana getiren bir çöküş yaşanacaktı.
Kurul, fon tasfiye sürecinin yarattığı hasar henüz tam olarak sarılmamışken piyasaya ek bir darbe vurulmasını engellemek, şeffaf ve dengeli bir fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla süreyi 1 ay uzattı. Aracı kurumlar 5 Ekim’den itibaren başlamak zorunda kalacağı zorunlu satıştan kurtarıldığı için piyasa derin bir nefes alacak.
Yatırımcılara nakit tamamlamada ek zaman tanındığı için panik satış olmayacak. Özetle; SPK bu hamlesiyle borsa için geçici bir emniyet supabı açtı. Karar, ekim ayı boyunca borsadaki sert düşüş eğilimini frenleyici ve dengeleyici bir rol oynayacak.