SPK'dan Borsa İstanbul'u ilgilendiren tedbir kararı: Süre uzatıldı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Borsa İstanbul'u yakından ilgilendiren karar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyuruldu. Buna göre 17 Eylül'de alınan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması tedbirinde süre değişti.
SPK bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla daha önce alınan tedbirin uygulama süresi uzatıldı.
Bu kapsamda, Kurulun eylül ayında aldığı kararla getirilen "kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın" 30 Ekim seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildi.