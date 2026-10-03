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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 18:25

SPK'dan Borsa İstanbul'u ilgilendiren tedbir kararı: Süre uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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SPK'dan Borsa İstanbul'u ilgilendiren tedbir kararı: Süre uzatıldı
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 18:25

'u yakından ilgilendiren karar () tarafından duyuruldu. Buna göre 17 Eylül'de alınan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması tedbirinde süre değişti.

TEDBİR SÜRESİ 30 EKİM'E UZATILDI 

SPK bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla daha önce alınan tedbirin uygulama süresi uzatıldı.

SPK'dan Borsa İstanbul'u ilgilendiren tedbir kararı: Süre uzatıldı

Bu kapsamda, Kurulun eylül ayında aldığı kararla getirilen "kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın" seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildi.

 

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ETİKETLER
#30 Ekim
#sermaye piyasası kurulu
#Spk
#Borsa İstanbul
#Öz Kaynak Oranı
#Ekonomi
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