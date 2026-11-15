SPK'nın suç duyurusu sonrası Kardemir'den açıklama: O paylar şirketimize ait değil

Kardemir Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) paylarına yönelik aldığı kararların ardından açıklama yaparak, incelemeye konu hisselerin kendi şirketlerine ait olmadığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, SPK’nın 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı bülteninde Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kararların kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

"KARDEMİR'İN İŞLEM GÖREN PAYLARI DEĞİL"

Açıklamada, söz konusu incelemenin Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin borsada KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören paylarıyla ilgili olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sermaye Piyasası Kurulunun 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı bülteninde, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) paylarındaki işlemlere ilişkin kararlar kamuya duyurulmuştur. Söz konusu incelemeye konu paylar, şirketimiz Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören payları değildir. 24 Temmuz 2026 tarihli KAP açıklamamızda da belirtildiği üzere, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile şirketimiz arasında herhangi bir ortaklık, iştirak, bağlılık veya kurumsal ilişki bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız."