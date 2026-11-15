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Ekonomi
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 18:15

SPK'nın suç duyurusu sonrası Kardemir'den açıklama: O paylar şirketimize ait değil

SPK'nın Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin de (KARCL) içinde olduğu 3 pay piyasalarındaki işlemler hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle KARDEMİR'den açıklama geldi. Açıklamada söz konusu payın kurumlarıyla ilgili olmadığı belirtildi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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SPK'nın suç duyurusu sonrası Kardemir'den açıklama: O paylar şirketimize ait değil
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 18:15

Kardemir Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun () Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) paylarına yönelik aldığı kararların ardından açıklama yaparak, incelemeye konu hisselerin kendi şirketlerine ait olmadığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, SPK’nın 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı bülteninde Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kararların kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

"KARDEMİR'İN İŞLEM GÖREN PAYLARI DEĞİL"

Açıklamada, söz konusu incelemenin Kardemir Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin borsada KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören paylarıyla ilgili olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sermaye Piyasası Kurulunun 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı bülteninde, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) paylarındaki işlemlere ilişkin kararlar kamuya duyurulmuştur. Söz konusu incelemeye konu paylar, şirketimiz Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören payları değildir. 24 Temmuz 2026 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile şirketimiz arasında herhangi bir ortaklık, iştirak, bağlılık veya kurumsal ilişki bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız."

 

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